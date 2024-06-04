زيلينسكي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية هذا الأسبوع

يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرنسا في زيارة رسمية تستمر يومي الخميس والجمعة.

وقال قصر الإليزيه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل زيلينسكي في القصر يوم الجمعة المقبل. ويعتزم الرئيسان للتباحث بشأن أوضاع الدفاع ضد الغزو الروسي واحتياجات أوكرانيا.

وكان من المعروف بالفعل أن زيلينسكي سيشارك في إحياء الذكرى الـ 80 لإنزال قوات الحلفاء في نورمادي في الحرب العالمية الثانية.

وأعلن ماكرون أنه يرغب في التعليق على مسألة الإرسال المحتمل لمدربين عسكريين فرنسيين إلى أوكرانيا في هذا الوقت.

وطرحت مؤخرا إمكانية إرسال مدربين عسكريين غربيين إلى منطقة الحرب لتقديم المزيد من الدعم الفعال للجيش الأوكراني الذي يتعرض لضغط. وليس هناك برامج تدريب من هذا القبيل حتى الآن رسميا.

وأعلن قصر الإليزيه أن الزيارة الرابعة للرئيس الأوكراني منذ غزت روسيا بلاده قبل أكثر من سنتين تمنح ماكرون فرصة إعادة التأكيد على تصميم فرنسا على دعم أوكرانيا وشعبها إلى جانب جميع شركائها على المدى الطويل.