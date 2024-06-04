أعلن حزب رئيس الوزراء الهندى الحالي ناريندرا مودي فوزه في الانتخابات البرلمانية الهندية.

وكتب مودي على منصة " إكس " للتواصل الاجتماعى مساء اليوم الثلاثاء / بالتوقيت المحلى / يقول إن شعب البلاد "أعرب عن ثقته في ائتلافه الحاكم للمرة الثالثة على التوالي".

وبعد فرز قطاع من الأصوات، فإنه من المرجح أن يصبح حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي أقوى حزب مرة أخرى، لكنه سيخسر أغلبيته المطلقة في مجلس النواب التابع للبرلمان. وهذا يعني أنه سيتعين علي حزب مودى الاعتماد على شريكيه في الائتلاف لتشكيل الحكومة.

وكان يعتبر فى حكم المؤكد أن مودي سيكون قادرا على الاستمرار في الحكم لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات.

لكن راهول غاندي زعيم حزب المؤتمر المعارض لم يستبعد إجراء محادثات مع اثنين من شركاء مودي في الائتلاف.

وتكبدت بورصة الأوراق المالية أسوأ خسائرها منذ أربع سنوات كرد فعل على انتكاسة مودي.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي قد فاز وحده بـ 303 مقاعد في الانتخابات السابقة، وهو ما يزيد كثيرا عن أغلبية 272 مقعدا المطلوبة للحكم.

وقد فاز حزب مودى منذ ​​خمس سنوات مع حلفائه بـ 353 مقعداً، وهي أغلبية ضخمة .