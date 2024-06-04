الخطيب: كنت أحلم بالمرور بجوار «سور» النادي الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه كان يحلم بالمرور بجوار سور النادي الأهلي، قبل أن يصبح لاعبًا في النادي وأسطورة من أساطير النادي.

الأهلي يعلن اليوم، الثلاثاء، عن تدشين مشروع القرن بالنادي لإنشاء ستاد خاص ومدينة رياضية خاصة للنادي الأهلي.

وقال محمود الخطيب في كلمته خلال حفل التدشين: «كنت أحلم بالمرور بجوار سور النادي الأهلي فقط».

وأضاف: «دخلت الأهلي كلاعب سنة 1971وحققت أكثر مما كنت أحلم بكثير، وما زالت صورة ملعب التتش كاملة محاط بالجمهور في مخيلتي».

وأضاف: «لم أحقق ذلك فقط، بل دخلت النادي الأهلي وأُصبح لاعبًا في صفوفه وبفضل الله وزملائي وجمهور النادي حققت ما لم أكن أتخيل أنني سأحققه»

ويشهد الحفل حضور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من الوزراء السابقين، ومجلس إدارة الأهلي كاملًا برئاسة محمود الخطيب، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي وهاني أبو ريدة وطاهر أبو زيد والعديد من نجوم الكرة ورموز الرياضة المصرية.