ترامب: من الصعب للغاية إبرام اتفاق مع شي جين بينج

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه لن يكون هناك اتفاق مع الصين بشأن النزاع التجاري بين البلدين في أي وقت قريب.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال" اليوم الأربعاء، "كنت ولا أزال أحب الرئيس الصيني شي جين بينج، وسأظل أحبه، لكنه صارم للغاية، ومن الصعب للغاية إبرام اتفاق معه!".

وتوقف النزاع الجمركي بين أكبر اقتصادين في العالم منذ التوصل إلى اتفاق في منتصف مايو الماضي.

وينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، فيما يتم خفض الرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%.

وأشار بيان مشترك صادر عن أكبر اقتصادين في العالم، إلى أن هذا الخفض سيكون مؤقتا، لمدة 90 يوما.

ومع ذلك، تبادل الطرفان الاتهامات مؤخرا بعدم الالتزام بالاتفاقيات.

ومنعت الولايات المتحدة، مؤخرا تسليم قطع غيار توربينات إلى الصين، وحاولت تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الرقائق المهمة، مما أثار استياء بكين.

وذكرت تقارير، أن ترامب وشي كانا على وشك إجراء محادثة هذا الأسبوع.

ولم يتضح بعد سبب غضب ترامب الأخير عبر الإنترنت.