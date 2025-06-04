الكرملين: موعد المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا يتحدد بعد تقييم المذكرتين

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صرّحت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الأربعاء، بأن موعد الجولة المفاوضات المقبلة مع أوكرانيا سيتم تحديده بعد تقييم مسودتي المذكرتين اللتين قدمهما كل بلد للآخر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث "الكرملين" ديمتري بيسكوف، للصحفيين في موسكو، ذكر فيها أن الجانبين الروسي والأوكراني تبادلا الاثنين مسودتي مذكرتين تتضمنا رؤية كل منهما لإنهاء الحرب الدائرة بينهما منذ 3 أعوام.

وقال بيسكوف: "من الواضح أن تقييم المسودتين يتطلب وقتًا، وموعد جولة المفاوضات الجديدة سيُحدد عندما تكون الأطراف مستعدة".

والاثنين، استضافت إسطنبول جولة ثانية من المحادثات الروسية الأوكرانية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 2022.

واتفق الطرفان بمفاوضات إسطنبول على المضي قدما في تبادل الأسرى، وقدم الجانب الروسي مذكرة تتضمن رؤيته لوقف إطلاق النار.

وأعلن فلاديمير ميدينسكي، رئيس الوفد الروسي بمفاوضات إسطنبول، أن الجانب الأوكراني قدّم مسودة مذكرة تتعلق بحل الأزمة وإحلال السلام بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.