محافظ جنوب سيناء يشدد على عدم توصيل المرافق للعمارات الجديدة قبل طلاء واجهاتها

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماعه برؤساء المدن ومديري عموم المديريات اليوم الخميس، على عدم توصيل المرافق للعمارات أو المنشآت الجديدة ذات الواجهة من الطوب الأحمر، مطالبًا بتوصيل المرافق بعد تشطيب الواجهات باللون الموصى به من قبل المدينة.

وأكد المحافظ على ضرورة إعطاء مهلة لا تتعدى 6 أشهر للمواطنين أصحاب المباني والمنشآت التي لم يجر توصيل المرافق لها ولم يجر تشطيب واجهاتها حتى الآن وتشطيبها طبقًا للاشتراطات البنائية بحيث تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وقال إنه في حالة عدم الالتزام بالتنفيذ خلال المهلة الممنوحة تقوم الوحدة المحلية للمدينة بالتنفيذ على حساب المواطنين ويتم سداد هذه القيمة للمدينة عن طريق بنك التعمير والإسكان.

ووجه بقيام صندوق الإسكان بالمحافظة بالتنسيق مع الشئون القانونية والوحدة المحلية لكل مدينة بوضع ألية التنفيذ .

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع مقترح خطة التنمية المحلية الموحدة لمحافظة جنوب سيناء للعام المالي 2019 / 2020 موزعة على المراكز والأنشطة، وبلغ إجمالي الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 261 مليون جنيه وزعت على قطاعات مد شبكات الكهرباء ومولدات ورصف طرق وتحسين بيئة وأمن وإطفاء ومرور تدعيم وحدات محلية.

ووجه المحافظ بسرعة البدء بأعمال الإعلان والطرح في مناقصات، مشددًا على الالتزام بالبرنامج الزمني ومراعاة جودة المواصفات.