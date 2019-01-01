ضوابط اختبارات القدرات بالتربية الرياضية في جامعة الفيوم

أعلنت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، عن ضوابط اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بالكلية للعام الجامعى 2019/2020، والذي تم فتح باب التسجيل، اليوم الخميس، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت Tansik.egypt.gov.eg.

وأكد الدكتور حمدى نور الدين عميد الكلية، أن اختبارات القدرات تتم بالتسجيل بمقر الكلية ويتم سحب الملف بمبلغ 400 جنيه، يوم السبت المقبل، على أن تبدأ الاختبارات بدءًا من اليوم التالى ولمدة أسبوع.

وأوضح أنه سيتم خلال اليوم الأول (الأحد من كل أسبوع) عمل اختبار إلكترونى بكلية الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبى المبدئى من حيث الطول والوزن والقوام واختبار المهارة بمركز الأنشطة.

كما سيتم خلال اليوم الثانى (الاثنين من كل أسبوع) عمل الاختبار الرياضى بملعب كلية الزراعة، واليوم الثالث (الأربعاء من كل أسبوع ) عمل الاختبار الشخصى (الهيئة) بكلية الخدمة الاجتماعية، وكذلك إجراء الكشف الطبى الشامل بمستشفى الجامعة.