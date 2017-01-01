رئيس البرازيل يضعف قانونا يقضي بارتداء أقنعة في الأماكن العامة

أضعف رئيس البرازيل، جاير بولسونارو قانونا، سيلزم بارتداء أقنعة على نطاق واسع في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، طبقا لمجلة "دياريو اوفيشيال" الحكومية.

وكان بولسونارو قد وافق على القانون حول ارتداء أقنعة واقية في الأماكن العامة ، لكن اضعف القانون بالاعتراض على لغة صياغته ، التي كانت ستطلب من البرازيليين تغطية وجوههم في أماكن مثل المدارس والمتاجر والكنائس.

وذكر القصر الرئاسي أن بندا في القانون يشير إلى "أماكن أكثر إغلاقا حيث يتجمع الناس" يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الأشخاص.

وذكر بولسونارو أن ذلك يمكن أن يفتح الباب لاحتمال تغريم أي شخص بسبب عدم ارتداء كمامة في منزله.

ونظرا لأنه من غير الممكن أن ينتقد جزء من النص، ألغى البند بأكمله.

وسيراجع مجلس الشيوخ البرازيلي "الكونجرس" الآن اعتراضات بولسونارو ولديه 30 يوما لاتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إلغاء حق اعتراض بولسونارو أم لا.

وأصيب أكثر من 5ر1 مليون شخص بفيروس كورونا في البرازيل، وتوفي أكثر من 63 ألف.

ويصف بولسونارو المرض بأنه "انفلونزا بسيطة" وأظهر رفضا واسعا لتنفيذ الإجراءات الرامية للحد من انتشاره.