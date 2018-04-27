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فيديو.. الأرصاد: تحسن طفيف في الأحوال الجوية خلال الأسبوع الجاري

نور رشوان
نشر في: الأحد 4 يوليه 2021 - 10:54 ص | آخر تحديث: الأحد 4 يوليه 2021 - 10:54 ص

توقع الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد غالبية أنحاء الجمهورية خلال الأيام الجارية تحسن طفيف في الأحوال الجوية.

وقال شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأحد، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة كانت خلال الـ72 ساعة الماضية، مشيرًا إلى وصول درجة الحرارة العظمى على بعض المناطق إلى 44 درجة مئوية.

وأضاف أن هذا الأسبوع سيشهد انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ونشاط خفيف للرياح، موضحًا أنه على الرغم من ذلك سيظل الطقس شديد الحرارة نهارًا.

وأوضح أن الارتفاع الحالي في معدلات الرطوبة أمر طبيعي؛ وذلك في ظل تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.


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