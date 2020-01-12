كشف الإعلامي إبراهيم فايق، الموقف النهائي لصفقات الأهلي الجديدة واللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وقال فايق خلال برنامجه (جمهور التالتة) المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" كولر رحب بعودة كريم نيدفيد في الموسم المقبل مع انتهاء فترة إعارته لصفوف فيوتشر".
أضاف:" الأهلي وقع عقود انضمام محمد رضا بوبو ويتبقى حسم الأمور التفاوضية مع مسئولي فيوتشر للإعلان عن إتمام الصفقة".
أكمل:" هناك لاعب آخر من صفوف فيوتشر وقع للأهلي وهو مدافع الفريق محمود مرعي، ويتبقى أيضًا حسم الأمور المالية".
تابع:" الأهلي بصدد التحرك لدعم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا".
أتم:" النجم المغربي وليد الكرتي يرحب بالانضمام إلى الأهلي ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مع بيراميدز".