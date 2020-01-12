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كشف الإعلامي إبراهيم فايق، الموقف النهائي لصفقات الأهلي الجديدة واللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال فايق خلال برنامجه (جمهور التالتة) المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" كولر رحب بعودة كريم نيدفيد في الموسم المقبل مع انتهاء فترة إعارته لصفوف فيوتشر".

أضاف:" الأهلي وقع عقود انضمام محمد رضا بوبو ويتبقى حسم الأمور التفاوضية مع مسئولي فيوتشر للإعلان عن إتمام الصفقة".

أكمل:" هناك لاعب آخر من صفوف فيوتشر وقع للأهلي وهو مدافع الفريق محمود مرعي، ويتبقى أيضًا حسم الأمور المالية".

تابع:" الأهلي بصدد التحرك لدعم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا".

أتم:" النجم المغربي وليد الكرتي يرحب بالانضمام إلى الأهلي ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مع بيراميدز".