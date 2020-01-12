 ثنائي فيوتشر.. إبراهيم فايق يكشف خطة صفقات الأهلي في الموسم الجديد - بوابة الشروق
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ثنائي فيوتشر.. إبراهيم فايق يكشف خطة صفقات الأهلي في الموسم الجديد

محمود عيسى
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 4:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 4:23 م

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، الموقف النهائي لصفقات الأهلي الجديدة واللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وقال فايق خلال برنامجه (جمهور التالتة) المذاع على قناة أون تايم سبورتس:" كولر رحب بعودة كريم نيدفيد في الموسم المقبل مع انتهاء فترة إعارته لصفوف فيوتشر".

أضاف:" الأهلي وقع عقود انضمام محمد رضا بوبو ويتبقى حسم الأمور التفاوضية مع مسئولي فيوتشر للإعلان عن إتمام الصفقة".

أكمل:" هناك لاعب آخر من صفوف فيوتشر وقع للأهلي وهو مدافع الفريق محمود مرعي، ويتبقى أيضًا حسم الأمور المالية".

تابع:" الأهلي بصدد التحرك لدعم مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا".

أتم:" النجم المغربي وليد الكرتي يرحب بالانضمام إلى الأهلي ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مع بيراميدز".


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