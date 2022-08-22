إصابة 5 أشخاص في عملية دهس وطعن في تل أبيب

أفادت شبكة "سكاي نويز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة "تويتر"، بإصابة 5 أشخاص في عملية دهس وطعن في تل أبيب.

في سياق متصل، شهدت مدن عدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس إضراباً شاملاً، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الهجوم الإسرائيلي على جنين، والذي استشهد خلاله 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين، فيما هجر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 3 آلاف فلسطيني من منازلهم.

وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، على غرار نابلس وبيت لحم ورام الله والخليل والقدس، ولزم الموظفون العموميون منازلهم، وذلك بعد دعوة لجنة التنسيق الفصائلي لهذا الإضراب.

وتم إغلاق المحال التجارية والمؤسسات والمدارس، وتوقفت وسائل النقل العام، والخدمات الحكومية عن العمل.

وفي الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء، بدت شوارع مدينة جنين مقفرة باستثناء عدد قليل من الناس في الشوارع، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها، وانتشرت إطارات سيارات مشتعلة في أماكن متفرقة.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه منذ بدء هجوم الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الاثنين "غادر حوالى 3 آلاف شخص منازلهم في مخيم جنين" موضحاً أن "الترتيبات جارية لإيوائهم في المدارس وغيرها في مدينة جنين القريبة".

وأضاف أن "سكان المخيم غادروه بسبب خوفهم من تفجير منازلهم وهم بداخلها". ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد بأنه "حرب مفتوحة على أهالي جنين".