وزير خارجية الأردن يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على جنين

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن "العدوان على جنين تصعيد خطير من الاحتلال الإسرائيلي".

ونقلت قناة "المملكة" عن الصفدي قوله في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره التركي هاكان فيدان، بأنقرة: "اتفقت الأردن وتركيا على إدانة العدوان الإسرائيلي على جنين وعلى رفضه، باعتباره تأجيجاً وتصعيداً كبيراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونطالب بوقفه فورا"، داعيا "المجتمع الدولي للتحرك بشكل سريع وفاعل لوقف هذا العدوان الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر الذي سينعكس على المنطقة برمتها".

وأضاف الصفدي، وهو في زيارة لتركيا، أن "نهاية الاحتلال ووقف الخطوات التي تكرسه السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن "القضية الفلسطينية تقدمت المحادثات التي أجريناها في ضوء العدوان الإسرائيلي على جنين".

وتابع :"لا الإجراءات الأحادية التي تكرس الاحتلال ستغير حقيقة أن لا سلام من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملةً، ولا محاولات تشويه التاريخ ستلغي حقيقية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو احتلال لا شرعي وفق كل القوانين الدولية والمعايير الدولية والإنسانية".

وأدان الصفدي جريمة حرق المصحف في السويد التي تمثل "عملا متطرفا يؤجج الكراهية وهو عمل لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير".

وأشار الصفدي إلى أن "العلاقات الأردنية مع تركيا مهمة وذات أثر إيجابي على المصالح المشتركة وتنعكس على المنطقة برمتها، والأردن ماض بالخطوات العملية التي تسهم بتعزيز التعاون مع تركيا في مختلف المجالات".

وأكد انعقاد اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية قريبا، مضيفا: "اتفقنا مع تركيا على انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة في موعد قريب سيتم تحديده من الزملاء المختصين واتفقنا على مأسسة حوار سياسي بين البلدين بحيث ينعقد بشكل دوري ويعزز التعاون".

وأشار إلى تطلع الأردن إلى استقبال وفد تجاري من القطاع الخاص في تركيا لزيارة المملكة خلال العام الحالي لبحث سبل زيادة التعاون والتنسيق.

وقال الصفدي "علاقاتنا مع تركيا مهمة ونرى أنها ذات أثر إيجابي كبير ليس فقط على مصالحنا المشتركة ولكن أيضا على المنطقة برمتها ونحن ماضون في العمل معا من أجل زيادة التعاون وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية التي ذات الاهتمام المشترك والتي تعنينا جميعا على المستوى الثنائي".

وأجرى الصفدي وفيدان، مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية.