القوات الروسية تدمر مدفعي هاون وهاوتزر في خيرسون خلال الساعات الـ24 الماضية

قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية دمرت أربع قطع من الزوارق المائية الأوكرانية، ومدفع هاون من عيار 120 ملم، ومدفع هاوتزر من طراز "إم777" أمريكي الصنع، في منطقة خيرسون، في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث: "في اتجاه خيرسون، دمرت وحدات من مجموعة دنيبر القتالية أربع قطع من الزوارق المائية للعدو بالقرب من مدينة خيرسون، ومدفع هاون 120 ملم والذخيرة المخصصة له، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، كما دمرت مدفع هاوتزر طراز "إم777" مع الذخيرة المخصصة له، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين آخرين بجروح"، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال المتحدث إن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة أوكرانيا ومدفع هاوتزر طراز "مستا-بي" مع الذخيرة المخصصة له في منطقة الجزر بالقرب من سوفيفكا.

وأضاف المتحدث إن القوات الروسية دمرت موقعا للجيش الأوكراني في اتجاه كاخوفكا، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة بجروح.