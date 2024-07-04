قصف إسرائيلي متواصل على حي الشجاعية شرق غزة

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أفادت وكالة «شهاب» للأنباء، مساء اليوم الخميس، بأن طيران الاحتلال ومدفعيته يواصلان قصف حي الشجاعية شرق غزة.

ونشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صورًا ترصد تصاعد الدخان من منطقة حي الشجاعية، إثر عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابتي «ميركافا 4»، بقذائف «الياسين 105»، في حي الشجاعية شرق مدينة غزّة.

واستهدفت كتائب القسام، مقر قيادة عمليات الاحتلال قرب موقع «ناحل عوز» شرقي مدينة غزة، مستخدمةً صواريخ «رجوم» و«107».

بدورها، أكّدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها فجروا عبوةً برميلية من نوع (ثاقب)، في آلية عسكرية تابعة للاحتلال في محيط منطقة السنترال.

وقصفت السرايا بقذائف الهاون النظامي «عيار 60»، تموضعات لجنود الاحتلال المتوغلة، في حي الشجاعية.

أمّا كتائب شهداء الأقصى، فتمكن عناصرها من قصف تجمعات لآليات الاحتلال، بقذائف الهاون في محاور التقدم حي الشجاعية.



