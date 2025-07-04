أكسيوس: محادثة جيدة صباح اليوم بين ترامب وزيلينسكي

قال مصدر مطلع لمراسل موقع "أكسيوس" الأمريكي، باراك رافيد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، حيث أجريا "محادثة جيدة"، التي استمرت لحوالي 40 دقيقة.

وأوضح المصدر لـ"أكسيوس" أن ترامب وزيلينسكي ناقشا تصاعد الهجمات الروسية على أوكرانيا وإمدادات الدفاع الجوي إليها.

من جانبه، قال مكتب الرئيس الأوكراني إن محادثة مهمة جرت بين زيلينسكي وترامب، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سلطات كييف عن تعرض العاصمة الأوكرانية لهجوم بعشرات الطائرات بدون طيار القتالية الروسية.

وكتب تيمور تكاشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، عبر منصة "تليجرام": "وفقا للمعلومات الأولية، لدينا عدة حرائق في منطقة سولومينسكي".

وأمس الخميس، جرت سادس مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين منذ بداية الولاية الثانية للرئيس الأمريكي.

وخلال الاتصال الهاتفي، أبلغ الرئيس الروسي نظيره الأمريكي أن روسيا "لن تتخلى عن أهدافها" في أوكرانيا، مع إبدائه الاستعداد لمواصلة المفاوضات مع كييف.

وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف، للصحفيين: "رئيسنا أعلن أيضا أن روسيا ستواصل (السعي إلى تحقيق) أهدافها، أي القضاء على الأسباب العميقة المعروفة جدا والتي أدت إلى الوضع الراهن".