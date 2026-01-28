رئيس كولومبيا يدعو إلى محاكمة مادورو في فنزويلا ويكشف توقعاته من اللقاء المرتقب مع ترامب

صرح الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بأن محاكمة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يجب أن تجرى في بلاده وليس في الولايات المتحدة.

وقال بيترو خلال فعالية عامة في بوغوتا الثلاثاء: "يجب إعادته لأنه اختُطف في حقيقة الأمر، ويجب أن يحاكم أمام محكمة فنزويلية، وليست أمريكية".

ووفقًا للرئيس الكولومبي، فإن أي عمل عسكري خارجي ضد فنزويلا، بما في ذلك الضربات على كاراكاس، غير مقبول ويتنافى مع التراث التاريخي والحضاري لأمريكا اللاتينية. وأكد أن هذه ليست مسألة تتعلق بشخصية، بل هي قضية مصير "وطن (بطل النضال التحرري في أمريكا اللاتينية في القرن الـ19 سيمون) بوليفار وفكرة الحرية".

وفي كلمته، جدد بيترو معارضته للإبادة الجماعية ضد الشعوب، ووصف من يبررونها بالمتواطئين. وأضاف أن هذا الموقف سيشكل أساسا لاتصالاته المستقبلية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يتوقع منه "ميثاقا للحياة" قائما على احترام كرامة الإنسان والتنوع الحضاري.



ووصف بيترو لقاءه المرتقب مع ترامب في واشنطن في 3 فبراير بأنه "محوري وأساسي ومحدد"، ليس فقط بالنسبة له شخصيا، بل "لمستقبل البشرية جمعاء".

في 3 يناير، شنت الولايات المتحدة عملية عسكرية مباغتة على فنزويلا، واعتقلت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، واقتادتهما إلى نيويورك، بزعم تورطهما في "إرهاب المخدرات" وتشكيلهما تهديدا للولايات المتحدة، من بين جهات أخرى.

وقد عقدت أول جلسة استماع في نيويورك، حيث دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما. وحسب وزارة الدفاع الفنزويلية، فقد قتل 100 شخص في الهجوم الأمريكي.