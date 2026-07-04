تايوان تتبرع بـ200 ألف دولار أمريكي إلى الفلبين لدعم جهود الإغاثة بعد الزلزال

تبرعت تايوان بمبلغ 4ر6 مليون دولار تايواني (200 ألف دولار أمريكي) إلى الفلبين لدعم جهود إعادة الإعمار في أعقاب زلزال بقوة 8ر7 درجة ضرب إقليم مينداناو في أوائل يونيو، طبقا للمكتب الاقتصادي والثقافي الخاص بشئون تايبيه في الفلبين.

وقال ممثل تايوان لدى الفلبين، والاس تشاو إن الدولتين الجارتين، اللتين تتضرران بشكل متكرر بسبب الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأعاصير تشتركان في تفهم مشترك لاحتياجات الاستجابة للكوارث، حسب موقع تايوان نيوز اليوم السبت.

وأضاف أن التبرع يقدم دعما إنسانيا وأيضا يعكس التطور المستمر للعلاقات بين تايوان والفلبين.

وذكر المجلس الوطني الفلبيني لتقليص مخاطر الكوارث وإدارتها أن الزلزال الذي وقع في الثامن من يونيو الماضي، أضر بأكثر من 346 ألف شخص. وتحدثت السلطات عن 88 حالة وفاة و1316 إصابة ولا يزال 24 شخصا في عداد المفقودين حتى الأربعاء الماضي، حسب وكالة أنباء الفلبين.

وتشهد الفلبين نشاطا زلزاليا متكررا بسبب وقوعها على امتداد "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدودا لصفائح تكتونية رئيسية وتشتهر بالزلازل والثورانات البركانية.