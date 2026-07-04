موسكو تدين خطط لاتفيا لإنشاء مصنع لإنتاج المسيرات بالاشتراك مع أوكرانيا على حدود روسيا

اعتبرت روسيا، اليوم السبت، خطط لاتفيا لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على حدودها بـ"الاستفزاز "، وينسجم مع مسار ريجا "العدائي" تجاه موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين - لوكالة "سبوتنيك" الروسية - "تنسجم خطط لاتفيا الاستفزازية لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا، مع السياسة العدائية المستمرة التي تنتهجها جمهوريات البلطيق تجاه بلدنا".

وأردف "في ظل الوضع الذي يقوم فيه الجيش الروسي فعليا بـ" سحق" و"تصفير" البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فإن نقل الإنتاج العسكري إلى الخارج أمر منطقي بالنسبة لنظام كييف".

وأعلن رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس - في وقت سابق - عزم بلاده بالشراكة مع أوكرانيا إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود مع روسيا وبيلاروس.

وجاءت تصريحات كولبيرغس خلال زيارة لقاعدة عسكرية في منطقة لاتغاليا، حيث أكد أن المشروع يأتي في إطار توسيع التعاون بين لاتفيا وأوكرانيا في مجال الصناعات العسكرية، بما يشمل إنشاء مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة على الحدود اللاتفية.

وترى روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية السياسية، وتؤدي بشكل مباشر إلى إشراك دول حلف "الناتو" في النزاع، وتعد "لعبا بالنار".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد أكد أن أي شحنات تتضمن أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.. كما أعلن الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لا يسهم في دفع المفاوضات، بل ستكون له تداعيات سلبية.