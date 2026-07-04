الصين تطلق دورية لخفر السواحل شرق تايوان

أعلنت الصين، اليوم السبت، ‌أنها أطلقت دورية تابعة لخفر السواحل شرق تايوان لتحل قوة خفر سواحل كان وجودها قبالة ​سواحل الجزيرة قد أثار غضب ​تايبيه وأثار القلق في بعض العواصم ⁠الغربية.

وقال خفر السواحل الصيني في بيان ​إن الأسطول سيقوم "بدوريات لإنفاذ القانون" في المنطقة، ​مضيفا أنه سيعزز هذه الدوريات فيما وصفه بالمياه الخاضعة للولاية القضائية الصينية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وردا على ذلك، قال ​خفر السواحل التايواني إنه نشر زوارق ​مراقبة وسيستخدم "جميع التدابير اللازمة لطرد السفن الصينية التي تمارس ‌مضايقات ⁠في مياهنا بالقوة".

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر تقريبا التي ترسل فيها الصين قوارب خفر سواحل إلى المياه قبالة ​الساحل الشرقي ​لتايوان. ⁠وينذر ذلك بتصعيد نزاع دبلوماسي انخرطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا ​وألمانيا وبريطانيا.

وتتمتع تايوان بحكم ديمقراطي، وتعتبرها ⁠الصين جزءا من أراضيها.

ولا تعترف بكين بأي مطالبات بالسيادة من جانب تايوان.

وتقول ⁠تايوان ​إن الصين ليس لها ​الحق في المطالبة بأي سيادة أو ولاية قضائية على ​الجزيرة أو مياهها.

وأعلنت الصين مطلع يونيو الماضي، إطلاق عملية بحرية خاصة شرق تايوان، ردا على اتفاقيةٍ أُبرمت مؤخراً بين اليابان والفلبين للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية في المنطقة وتعميق التعاون الدفاعي.