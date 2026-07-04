صلاح: أشعر بفخر لا يوصف بعد إنجاز تاريخي مع منتخب مصر

عبّر محمد صلاح، قائد منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد التأهل إلى الدور التالي في كأس العالم، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد من أفضل لحظات مسيرته مع الفراعنة.

وقال صلاح في تصريحات لموقع فيفا: "شعوري لا يُوصف. أشعر دائمًا بالفخر لارتداء قميص المنتخب، ولا شيء يُشعرني بالفخر أكثر من ذلك. كان اليوم من أفضل أيام حياتي، فقد صنعنا التاريخ."

وأضاف قائد المنتخب المصري أنه حرص على المشاركة رغم الإصابة، موضحًا: "حاولت تقديم أفضل ما لديّ ولعبت رغم إصابتي، لأن هذا ما أفعله من أجل بلدي. أنا فخور باللاعبين."

واختتم صلاح تصريحاته برسالة للاعبين قائلاً: "أقول دائمًا للاعبين: استمتعوا بهذه اللحظة، لا يجب أن نستهين بها. لا أعرف كم مرة تأهلنا لكأس العالم، ولم نصل كثيرًا إلى هذه المراحل، والآن تأهلنا للدور التالي. إنها لحظة تستحق الاستمتاع."