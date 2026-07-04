فتح باب الترشح للدورة الثالثة من جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي 2026

أعلن مجلس أمناء «جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي» فتح باب الترشح للدورة الثالثة من الجائزة لعام 2026، والمخصصة للكتاب الشباب من مصر والعالم العربي، خلال الفترة من 5 يوليو حتى 5 أغسطس 2026.

وتأتي الجائزة، تقديرًا لإسهامات الكاتب الكبير إدوار الخراط في مجال السرد الأدبي، وتُمنح سنويًا لكاتبة أو كاتب شاب عن عمل أدبي منشور يتسم بالابتكار على مستوى الشكل والمضمون، ويسعى إلى تجاوز حدود الأنواع الأدبية التقليدية والانفتاح على تيارات الكتابة العابرة للنوع.

وتقام الجائزة، برعاية أسرة الكاتب الراحل، ممثلة في نجليه الدكتور إيهاب الخراط والفنان أيمن الخراط، تحت مظلة اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتهدف الجائزة، إلى تشجيع شباب الكُتّاب في مصر والعالم العربي على خوض تجارب الكتابة الطليعية، وتعزيز قيم التجريب في السرد الأدبي، إلى جانب تحفيز المبدعين، ودور النشر، وصناع الكتاب، والنقاد، والصحفيين، على الاحتفاء بقيم الحرية الفنية وثقافة الاختلاف وإبرازها.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه مصري للفائز، إضافة إلى منح شهادات تقدير للأعمال التي تصل إلى القائمة القصيرة.

ويشترط للتقدم ألا يتجاوز عمر المتسابق أو المتسابقة 40 عامًا في 5 أغسطس 2026، وأن يكون العمل الأدبي حاصلًا على رقم إيداع رسمي، وألا يكون قد فاز بجائزة أخرى حتى موعد فتح باب الترشح.

كما تقبل الأعمال الصادرة بين عامي 2024 و2026 حتى موعد بدء الترشح، ولا يُسمح بالتقدم بأكثر من عمل واحد للمؤلف نفسه.

ويسمح لدور النشر بالتقدم بالأعمال بشرط إرفاق موافقة مكتوبة من المؤلف، فيما تُستبعد الكتب المنشورة إلكترونيًا، والكتب التعليمية أو النقدية، وكتب الإرشاد في مجال الكتابة.

ويشترط كذلك تسليم نسختين ورقيتين من الكتاب إلى مقر الجائزة، سواء يدويًا أو بالبريد على نفقة المتقدم، في موعد أقصاه 5 أغسطس 2026، مع إرفاق استمارة الترشح، ونسخة إلكترونية (PDF) من الكتاب موضحًا بها رقم الإيداع، وصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة في 15 ديسمبر 2026، على أن يُقام حفل تسليم «جائزة إدوار الخراط للإبداع الأدبي» وشهادات التقدير للأعمال الفائزة في القائمة القصيرة خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2027، تحت رعاية اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وتُرسل الاستفسارات وملفات الترشح إلكترونيًا إلى منسقة الجائزة مريم شادي عبر البريد الإلكتروني: awardkharrat@gmail.com، فيما تُسلَّم النسخ الورقية بمقر الجائزة في 2 شارع شريف باشا، باب اللوق، الدور السادس، شقة 71، القاهرة. كما يمكن تعبئة استمارة الترشح عبر الرابط المخصص لذلك.