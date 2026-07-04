حسام حسن يهدي إنجاز مصر التاريخي في كأس العالم للشعب الفلسطيني

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على توجيه رسالة خاصة إلى الشعب الفلسطيني، عقب تأهل الفراعنة إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تخطى منتخب أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

وقال حسام حسن، في تصريحات عقب المباراة، إنه يهدي هذا الفوز والتأهل إلى الشعب الفلسطيني، تقديرًا للدعم الكبير الذي قدمه للمنتخب المصري طوال مشواره في البطولة، مؤكدًا أن رسائل المساندة والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت محل تقدير من جميع أفراد البعثة.

وأضاف المدير الفني أن منتخب مصر شعر بحجم المحبة والمؤازرة التي تلقاها من الجماهير الفلسطينية، وهو ما منح اللاعبين دوافع إضافية لتقديم أفضل ما لديهم وتحقيق إنجاز يُسعد الجماهير العربية.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية تفاعلًا واسعًا من الجماهير الفلسطينية مع مباريات المنتخب المصري، حيث تصدرت عبارات الدعم والمؤازرة للفراعنة العديد من المنصات، قبل أن يتوج المنتخب الوطني هذا الدعم بحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ونجح منتخب مصر في العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، ليواصل مشواره في البطولة ويضرب موعدًا مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر في الدور المقبل.