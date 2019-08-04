عاطف مرسي عميدا لطب بني سويف



أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور عاطف محمد محمد مرسي بعمادة كلية الطب البشري اعتبارا من أول أغسطس.

حصل الدكتور عاطف مرسي على الدكتوراة في جراحة العظام من كلية الطب جامعة القاهرة، وماجستير إدارة المستشفيات والرعاية الصحية من الجامعة الأمريكية، وحصل على درجة أستاذ عام 2008، وحصل أيضا على الزمالة من جامعة هارفارد الأمريكية وجامعة لايبزغ الألمانية، تدرج في المناصب الجامعية حيث عمل مديرا للمستشفى الجامعي، وشغل رئيس قسم جراحة العظام والمفاصل والإصابات بكلية طب بني سويف.

وعمل مرسي كاستشاري جراحة العمود الفقرى والمفاصل الصناعية، وهو عضو بجمعية أورام العظام المصرية، وعضو بالمنظمة العالمية لجراحة العظام والإصابات (سيكوت)، وزميل جامعة هارفارد الأمريكية وليبزج الألمانية