الخارجية الروسية تدين هجوم «داعش» على سجن في أفغانستان

أدانت وزارة الخارجية الروسية بشدة هجوم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان.

وأفاد بيان للخارجية الروسية -اليوم الثلاثاء- بأن روسيا تدين بشدة الهجوم، الذي شنه "داعش" أمس الأثنين على سجن في مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 29 شخصا.

وأضاف البيان أن هذا الهجوم الإرهابي مثل الهجمات الأخيرة، التي قام بها التنظيم في مدن أخرى من البلاد، يدل على أن "داعش" لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن أفغانستان ويهدد أيضا بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت الخارجية الروسية في بيانها قيادة القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" المنتشرة في أفغانستان إلى اتخاذ إجراءات هادفة ومنسقة وشاملة للقضاء على تفشي تواجد "داعش" في هذا البلد.

يُذكر انفجارا وقع مساء الأحد الماضي عند مدخل سجن بمدينة جلال أباد، وأعلن تنظيم "داعش" الارهابي مسؤوليته عن هذا العمل الإرهابي.