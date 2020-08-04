وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه جارٍ تنفيذ محطة محولات كهرباء مدينة المنصورة الجديدة بطاقة إجمالية 500 م.ف.أ، موضحا أن المرحلة الأولى منها بطاقة 300 م.ف.أ، والمقامة بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة حوالي 14 فدانا بتكلفة حوالي 440 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إن المحطة تتكون من مبنى التحكم، ومبني Gis 220، والمحولات، والجانتري والمهمات، والسور الخارجي، وغير ذلك.

وأضاف المهندس محمد رجب أن أعمال تنفيذ المحطة بدأت بتسوية الموقع بالكامل وإزالة الشجيرات، وتجهيز الموقع بالكرافانات والمكاتب وتجهيز ورشة الحدادة والمخازن، وعمل طريق مؤقت من الطريق الدولي الساحلي للمحطة، ونزح المياه وعمل حواجز للمطر داخل الموقع علي حدود المحطة.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة إلي أنه جارٍ تنفيذ أعمال تشطيبات السور الخارجي للمحطة، وأبراج الخرسانة وغرفة الحارس، وأعمال التشطيبات لمبني الكنترول، كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة لحوائط المحولات وتشطيبها، وجارٍ تنفيذ أعمال الأعمدة frames والحوائط لمبني Gis، وأعمال تنفيذ القواعد المسلحة لـGantry.

وأكد رئيس الجهاز أن الهدف من إنشاء المحطة هو تغذية مدينة المنصورة الجديدة بالكامل مستقبلا، مشيراً إلي أن مدينة المنصورة الجديدة هى إحدى مدن الجيل الرابع (المدن الذكية)، التي يتم تنفيذها حاليا.