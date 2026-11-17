رحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالصورة "الأكثر إيجابية بشكل ملحوظ" التي ترسمها وسائل الإعلام الأجنبية عن ألمانيا مقارنةً بنظيرتها المحلية، وذلك في كلمة ألقاها اليوم الإثنين بمناسبة الذكرى السنوية الـ 120 لتأسيس جمعية الصحافة الأجنبية في البلاد.

ورجح ميرتس أن يعود ذلك إلى أن المراسلين الأجانب ينظرون إلى الأحداث الداخلية من مسافة أبعد، مضيفاً: "ربما أيضاً لأنكم أقل انسياقاً وراء صخب العمل السياسي اليومي".

وقال المستشار إنه يجد أحياناً أن الأسئلة التي يطرحها صحفيو وسائل الإعلام الأجنبية "أكثر إثارة للاهتمام" من تلك التي يطرحها نظراؤهم المحليون.

وفي ختام كلمته، دعا ميرتس المراسلين إلى "الاحتفاظ بهذه النظرة الواضحة لبلدنا من أجلنا نحن الألمان أيضاً".