قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام، يوم الاثنين، إن الوقت حان للاعتراف بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لم يحقق النتائج المرجوة للمملكة المتحدة، وإن البلاد تحتاج إلى إقامة علاقة أوثق بكثير مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة النزعة الانعزالية المتزايدة في أنحاء العالم.

وشبّه بيرنام نتائج انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ بعد استفتاء عام 2016، بحكاية "ملابس الإمبراطور الجديدة" للكاتب الدنماركي هانز كريستيان أندرسن، التي لا يجرؤ فيها أحد على إخبار الحاكم بأنه عارٍ في حقيقة الأمر.

وقال بيرنام، في كلمة بشأن السياسة الخارجية خلال مأدبة عمدة لندن في الحي المالي بالعاصمة: "حسنا، أحاول بالفعل أن أقول الأمور كما أراها. خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالشكل الذي تحقق به لم ينجح. لقد خسرنا أكثر مما كسبنا".

وفي مسعى لطي صفحة عقد من الاضطرابات السياسية التي جعلت منه سابع رئيس وزراء لبريطانيا منذ عام 2016، قال بيرنهام إن المملكة المتحدة عادت إلى الساحة الدولية. ورأى أن بلاده في موقع يؤهلها للقيام بدور قيادي في مرحلة تشهد تجدد التعاون الدولي، مستفيدة من خبرتها منذ عام 2016.

وقال: "كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أول قطعة دومينو تسقط في تحرك عالمي نحو مزيد من الانعزالية والحمائية. وكان ذلك تحديدا ما أراده أعداؤنا. فقد أرادت روسيا انقسام حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإضعاف أوروبا".

وجاءت تصريحات بيرنهام قبل قمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بروكسل، الجمعة، تمثل خطوة أساسية في إطار تعهده بإعادة ضبط العلاقات مع التكتل الذي يضم 27 دولة، وذلك بعد عقد من تصويت البريطانيين لصالح الخروج، وست سنوات على الانفصال الفعلي في عام 2020.

ومن المتوقع أن تفضي القمة إلى إبرام اتفاق تجاري بشأن الأغذية والمشروبات، والتوصل إلى اتفاقات في مجالي الطاقة وتداول الانبعاثات، فضلا عن وضع خطة تتيح للشباب العمل لفترات محدودة في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال بيرنام إن الوعود التي رفعتها حملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومفادها أن بريطانيا ستستعيد السيطرة على حدودها وقوانينها واقتصادها، لم تتحقق. وأضاف أن التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي تراجعت بشدة، وأن تقديرات الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الخروج تتراوح بين 4% و8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة.

ويتفق معظم الاقتصاديين على أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر بالاقتصاد البريطاني، لكن السياسيين في المملكة المتحدة يترددون في إعادة فتح هذا الملف الشائك.