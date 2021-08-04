بايدن: على حاكم نيويورك أن يستقيل

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن حاكم ولاية نيويورك أندرو كوومو للاستقالة على خلفية الاتهامات بالتحرش الجنسي الموجهة إليه.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "أعتقد أنه يجب أن يستقيل"، مضيفا أنه لم يتحدث مع كوومو يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وكبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر أندرو كوومو لتقديم استقالته.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المدعية ليتيسيا جيمس أن التحقيق أظهر أن أندرو كوومو متورط في تحركات جنسية غير مرغوب فيها تجاه ما لا يقل عن 11 إمرأة ممن عملن في مكتبه.

ورفض كوومو الاتهامات الموجهة إليه، ونفى وجود أي أمور غير مناسبة في سلوكه، معتبرا التحقيق "متحيزا".