ألمانيا تعلن فرض رسوم على استهلاك الغاز

اتفقت الحكومة الألمانية اليوم على إصدار مرسوم خاص بفرض رسم على الغاز، من شإنه أن يؤدي إلى رفع أسعار الغاز على المستهلكين اعتبارا من الخريف المقبل.



وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الخميس أن مجلس الوزراء صادق على المرسوم بالتمرير، وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن قرار الحكومة الخاص بفرض الرسم المؤقت يجب أن تتم مرافقته بتدابير أخرى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.



ومن المنتظر أن يدخل الرسم حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، وسيفيد هذا الرسم شركات طاقة مثل يونيبر التي تضطر إلى شراء الغاز بأسعار زائدة عن الحد لتعويض كميات الغاز الأرخص سعرا والتي لم يتم توريدها من روسيا. ولم تتمكن مثل هذه الشركات من نقل التكاليف الزائدة إلى المستهلكين حتى الآن، ومن المفترض أن يتم ذلك عن طريق تحصيل هذا الرسم.



كانت يونيبر، وهي أكبر مستورد للغاز الروسي في ألمانيا، تعرضت لاضطرابات مالية، وقد أقرت الحكومة الاتحادية حزمة بمليارات اليورو لإنقاذها.



ولا يزال من غير المعروف بعد كم ستبلغ قيمة الرسم ومتى بالضبط سيتم نقله إلى المستهلكين. ومن المنتظر أن يتم تحديد قيمة الرسم بحلول منتصف الشهر الجاري.



ووفقا لمسودة المرسوم فإن قيمة الرسم ستتوقف إلى حد كبير على مقدار وسعر الغاز الواجب شراؤه كبديل وحجم الطلب.



وكان هابيك قد صرح بأن قيمة الرسم ستتراوح بين 5ر1 و5 سنت لكل كيلوواط/ساعة.



وقال هابيك إن "الرسم المؤقت هو نتيجة للأزمة التي تسببت فيها روسيا. وهي ليست خطوة سهلة لكنها ضرورية لتأمين إمدادات التدفئة والطاقة لدى الأسر المعيشية الخاصة ولدى الشركات".