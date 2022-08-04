زعيم تحالف الفتح العراقي يعلن تأييده لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة

أعلن رئيس تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، عن تأييده لانتخابات برلمانية المبكرة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال العامري -في بيان اليوم الخميس- "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر سيما، وأن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".

وأضاف أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية.

تجدر الإشارة إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي مصطفى الكاظمي التقى رئيس تحالف الفتح هادي العامري، أمس الأربعاء، حيث ناقشا سبل الخروج من الأزمة السياسية في العراق؛ عق دعوة الكاظمي إلى تشكيل لجنة تضم جميع الأطراف للجلوس على طاولة حوار ووضع خريطة طريق للخروج من الأزمة، بعد قرار التيار الصدري نقل اعتصام أنصاره من داخل مقر البرلمان إلى محيطه، ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد حل مجلس النواب، واستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.