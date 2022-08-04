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أغلقت أسعار صرف الدولار على ارتفاع بقيمة ثلاثة قروش مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، وذلك في نهاية تعاملاته اليوم الخميس، ونهاية التعاملات الأسبوعية.

وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار ما بين 19.06 - 19.14 جنيه للشراء، و 19.14 - 19.16 جنيه للبيع، وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس 19.06 جنيه للشراء، وأعلى مستوى للبيع 19.16 جنيه في البنك المصري الخليجي والعربي الإفريقي ، وشهد سعر الدولار والعملات الأجنبية تحركا جديدا خلال فترة التعاملات البنكية.

وفي أكبر بنكين حكوميين، من حيث الأصول والتعاملات الأهلي ومصر سجل سعر صرف الدولار 19.08 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 19.10 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري الخليجي، سجل الدولار 19.14 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.. وفي بنك قناة السويس، سجل الدولار 19.06 جنيه للشراء، و19.16 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسطات أسعار الجنيه مقابل الدولار 19.04 جنيه للشراء، و19.12جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية ، سجل سعر العملة الأوروبية " اليورو" ارتفاعا في البنك الأهلي وبنك مصر 19.37 جنيه للشراء ، و19.51 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الإفريقي ارتفع سعر اليورو 19.35 جنيه للشراء، و19.53 جنيه.

وفي البنك المركزي المصري، سجل سعر متوسطات أسعار الجنيه المصري مقابل اليورو 19.39 جنيه للشراء، و19.48 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي ومصر ارتفاعا 23.02 جنيه للشراء، و 23.34 جنيه للبيع.. وفي البنك العربي الإفريقي ، سجل الجنيه الاسترليني 23.11 جنيه للشراء، و 23.35 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل متوسطات أسعار الجنيه المصري مقابل الجنيه الاسترليني 23.18 جنيه للشراء، و 23.29 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 5.06 جنيه للشراء، و5.09 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 5.19 جنيه للشراء، و5.21 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي سجل 59.84 جنيه للشراء، 62.39 جنيه للبيع.