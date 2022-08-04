المحلة الكبرى: إزالة تعديات على الأرض الزراعية بمساحة 3 قراريط و11 سهما

أكد وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم تنفيذ ١٧ حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة ٢ قيراط و ٤ أسهم تابعة لهندسة رى بشبيش، كما تمت إزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة ٣ قراريط و١١ سهما، وذلك فى إطار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد.



وأضاف رئيس المدينة أن ازالات التعديات على الأرض الزراعية التى تمت اليوم شملت الوحدة المحلية لقرية بشبيش باسم ممدوح مصطفى سعد على مساحه ١٩ سهما عبارة عن قواعد خرسانية وحالة أخرى باسم المخالف حامد أحمد حماده عبارة عن قواعد خرسانية على مساحه ١٩ سهما و تم عمل إزالة كلية القواعد الخرسانية للحالتين و الحالة الثالثة بالوحدة المحلية لقرية بشبيش باسم رضا البيومي السعيد الدسوقي عبارة عن أعمدة وسمل خرسانية على مساحة ٢١ سهم و تم إزالة الأعمدة الخرسانية و فى نطاق الوحدة المحلية لقرية المعتمدية تم تنفيذ إزالة فى المهد باسم سامح شوقي السيد علي عبارة عن سور من ثلاث أضلاع على مساحة ١ قيراط وتم إزالة السور كلية.



وفى إطار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم اليوم إزالة التعديات التابعة لهندسة رى بشبيش بالوحدة المحلية لقرية بشبيش منها عدد ٧ حالات على مساحه ٢ قيراط عبارة عن قطع الجسر وزراعته وعدد ١٠ حالات على مساحة ٤ أسهم عبارة عن تشوين قمامة و تم عمل إزالة كلية لجميع الحالات.



وأكد رئيس المدينة أنه تمت مصادرة مواد البناء و ايقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.