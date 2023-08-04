لندن تتهم روسيا بخوض المخاطر لمنع صادرات الحبوب الأوكرانية

قالت وكالة الاستخبارات البريطانية في تحديثها اليومي عن الحرب في أوكرانيا، إن روسيا تخوض مخاطر من أجل منع صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة، إلى أن روسيا استهدفت مؤخرا بطائرات بدون طيار (مُسيرات) كاميكازي الإيرانية، مواقع على بعد 200 متر من الحدود الرومانية، أي داخل أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقالت الوزارة "لقد زادت روسيا شهيتها تجاه المجازفات بإطلاق ضربات بالقرب من أراضي الناتو ".

وأضافت أن هدف هذه الهجمات هو إيقاف تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب.

وجاء في البيان: "هناك احتمال حقيقي أن تستخدم روسيا طائرات هجومية غير مأهولة أحادية الاتجاه لضرب هذه المنطقة على أساس أنها أقل عرضة لخطر التصعيد من الصواريخ الجوالة. ومن المرجح أن روسيا تعتبرها دقيقة على نحو مقبول وأن لديها رؤوس حربية أصغر بكثير من الصواريخ الجوالة".

وتعرضت مؤخرا صومعة حبوب في ميناء إزميل على نهر الدانوب للتدمير.

وألغت روسيا مؤخرا اتفاقا كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ومنذ ذلك الحين تقصف موسكو البنية التحتية للموانئ ومنشآت التخزين الخاصة بالمنتجات الزراعية.