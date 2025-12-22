حاكم كولورادو يتهم ترامب بممارسة «ألعاب سياسية» بعد رفض طلبات إعلان الكارثة

اتهم حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بممارسة "ألعاب سياسية" يوم الأحد بعد أن رفضت إدارة ترامب طلبات إعلان الكارثة في أعقاب حرائق الغابات والفيضانات التي شهدتها الولاية في وقت سابق من هذا العام.

وقال مكتب بوليس إنه تلقى في وقت متأخر من يوم السبت خطابين بالرفض من الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ. وتأتي هذه الخطابات في أعقاب طلبات لإعلان كوارث كبرى بعد حرائق الغابات والانهيارات الطينية في أغسطس وما وصفه بوليس بـ "الفيضانات التاريخية" عبر جنوب غرب كولورادو في أكتوبر.

وأدان بوليس قرارات الرفض، مشيرا إلى إن الولاية ستستأنف القرار.

وقال بوليس في بيان له:"إن سكان كولورادو المتضررين من حريقي /إلك/ و/لي/ والفيضانات في جنوب غرب كولورادو يستحقون ما هو أفضل من الألعاب السياسية التي يمارسها الرئيس ترامب".

وقالت أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن ترامب يستجيب لكل طلب للحصول على مساعدة اتحادية لمواجهة الكوارث "بعناية فائقة واهتمام، لضمان استخدام أموال الضرائب الأمريكية بشكل مناسب وفعال من قبل الولايات لتكملة- وليس استبدال- التزامها بالاستجابة للكوارث والتعافي منها".