الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يعتزم التصويت لـ هاريس

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يعتزم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين سنا على قيد الحياة، الإدلاء بصوته في انتخابات نوفمبر لصالح نائبة الرئيس كامالا هاريس، حسبما ذكرت أسرته.

يتلقى كارتر ، الذي يفصله أقل من شهرين عن عيد ميلاده المئة في أول أكتوبر، رعاية المسنين في نهاية العمر منذ فبراير 2023 في منزله في بلدة بلينز الصغيرة في جورجيا.

ومن المقرر أن تواجه هاريس، وهي ديمقراطية مثل كارتر، ترامب في 5 نوفمبر.

كان الرئيس الأسبق "أكثر يقظة واهتماما بالسياسة" في الأيام الأخيرة ، حسبما كما قال حفيده جيسون كارتر لصحيفة أتلانتا جورنال - كونستيتيوشن في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الرئيس الأسبق لابنه تشيب، كما روى جيسون للصحيفة: "أنا أحاول فقط أن أصوت لكامالا هاريس".

وخدم كارتر لفترة واحدة في منصبه، من 1977 إلى 1981 ، ثم أصبح معروفا بجهوده الإنسانية ومبادراته في مجال حقوق الإنسان.

توفيت زوجة كارتر ، روزالين في نوفمبر الماضي عن عمر يناهز 96 عاما، بعد فترة زواج دامت 77 عاما.