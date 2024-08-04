 نتنياهو: إيران وشركاؤها يحاولون تطويق إسرائيل بحلقة إرهابية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: إيران وشركاؤها يحاولون تطويق إسرائيل بحلقة إرهابية

أحمد علاء
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 7:58 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 7:58 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران وشركاءها يحاولون تطويق إسرائيل بما سماها حلقة إرهابية من كل الاتجاهات.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أن ما وصفها بالعدوانية المطلقة لإيران وحلفائها لا تعرف حدًا، موضحًا أن إسرائيل عازمة على الوقوف ضدهم في كل جبهة سواء قريب أو بعيد.

وأشار إلى أن كل من يمس إسرائيل ويقتل سكانها لن يتنكر من المسئولية وسيدفع ثمنا باهظا وفق زعمه.

ولفت نتنياهو إلى أن أيديهم الطويلة تصل إلى غزة واليمن وبيروت وفي كل مكان يكون ذلك مطلوبًا، مدعيا أنه إلى جانب ما سماها قوتهم العسكرية فهم يعمدون أيضًا لإتباع مبدأ الضغط.

وأوضح أن العلاقات بين الدول تقوم دائما على المصالح، ولذلك يجب الإصرار على مصالحهم التي تكون دائما في الجانب المعاكس وفق قوله.

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