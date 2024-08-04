أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، والتي تحظى باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الاقتصاد الأخضر أداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يتكامل ويتفاعل مع بُعدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يُحقق اكتمال الأبعاد الثلاثة للتنمية ورؤية مصر 2030، ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التلوث البيئي.

وأضاف "كدواني"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن مبادرة "100 مليون شجرة" تضمن تحقيق الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، كذلك زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، فضلاً عن تشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والتخلص من الملوثات والأدخنة، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة للمواطنين، وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء.

واستعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية خلال الفترة الماضية في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة خاصة أمام المدارس والمؤسسات، ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور، ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها والاستفادة منه.

وواصلت في مركز بني مزار، إدارة تجميل المدينة متابعة زراعة عدد من الشتلات المثمرة بمنتزه عزبة الغراب بالطريق الدائري لزيادة المساحات الخضراء وخلق بيئة صحية مستدامة، كما قام قسم البساتين بالوحدة المحلية بأبو جرج بقص وتهذيب الأشجار بالمدخل الجنوبي للقرية بالطريق الدائري حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.

كما واصلت الوحدة المحلية في مركز ومدينة مطاي، جهودها في تدعيم الطريق الدائري بنطاق حي شمال المدينة، حيث تم زراعة 65 شتلة متنوعة، وتهذيب عدد من الأشجار والحشائش بالحدائق العامة وري النباتات، فضلاً عن تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كل القطاعات ومستوى الخدمات المقدمة، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، جهودها في التوسع بزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء، حيث تمت أعمال فرد تربة الطمي، وتشجير وزراعة الأشجار المثمرة والزينة على الطريق الدائري بنطاق الوحدة المحلية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتحسين نوعية الهواء، وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وخفض الاحتباس الحراري وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع.