كندا تحذر مواطنيها من السفر إلى إسرائيل

أصدرت الحكومة الكندية تحذيرا لمواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل نظرا لـ" للصراع العسكري الإقليمي الجاري والوضع الأمني غير القابل للتنبؤ".

وعدلت وزارة الشؤون العالمية الكندية يوم السبت مستوى خطر السفر إلى إسرائيل إلى "تجنب جميع السفر". وقد نصحت سابقا بتجنب السفر غير الضروري إلى البلاد.

وورد في التحذير أن "الوضع الأمني يمكن أن يتدهور أكثر دون سابق إنذار".

وتأتي هذه التحذيرات في ظل مخاوف من اشتعال الصراع في الشرق الأوسط بعد الهجومين اللذين أسفرا عن قتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد في حزب الله فؤاد شكر في بيروت قبل ايام.

وقتلت إسرائيل شكر في غارة جوية على بيروت. وقتل هنية في العاصمة الإيرانية، وتلقي كل من إيران وحركة حماس بالمسؤولية في مقتل هنية على إسرائيل، التي لم تؤكد أو تنفي دورها.

ومنذ ذلك الحين، تعهدت إيران وحلفاؤها بما في ذلك حزب الله اللبناني بـ "عقوبة قاسية" لإسرائيل بعد مقتل هنية.

وتقوم إسرائيل بحملة عسكرية مكثفة ضد قطاع غزة المكتظ بالسكان منذ شهور.

ووفقا لبياناتهم الخاصة، يتحرك حزب الله تضامنا مع حماس، وأنه سيوقف هجماته فقط عند التوصل لوقف إطلاق نار في غزة .

ويعتبر هذا هو أسوأ تصعيد منذ حرب لبنان الثانية في عام 2006.