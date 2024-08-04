محافظ البحيرة توجه بتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة في مصنع تدوير القمامة بكوم حمادة

اختتمت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولتها اليوم الأحد، بمركز ومدينة كوم حمادة، بتفقد مصنع تدوير القمامة، وذلك بحضور كامل غطاس السكرتير العام المساعد، واللواء محسن الجندي، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة.

ووجهت محافظ البحيرة، خلال جولتها، بوضع خطة خلال أسبوع لتشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة عن العمل.

وأكدت أن البحيرة تخطو بخطوات كبيرة لدعم وتطوير منظومة النظافة من خلال توفير أحدث المعدات والأجهزة والسيارات بكل المراكز والمدن وتزويدها باحتياجاتها التي تساعد على رفع الكفاءة والارتقاء بمستوى النظافة بها.

يذكر أن مصنع تدوير القمامة بمركز ومدينة كوم حمادة، يعمل على تحويل النفايات الصلبة إلى مواد قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وحاليا يعمل بطاقة إنتاجية من 300: 400 طن يوميا، وإنتاج سماد طبيعي عضوي من خلال عدد 4 غربال جميعها من التراكمات المتواجدة حاليا بساحات التخزين بالمصنع، كما يدخل للمصنع يوميا 180 طن قمامة من المقالب الوسيطة بكوم حمادة والمراكز المحيطة.