وزير التعليم يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وذلك بمقر لجنته بمدرسة رشيد الابتدائية بمنطقة مصر الجديدة محافظة القاهرة.

وبدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 الساعة الـ 9 من صباح اليوم الاثنين، 4 أغسطس 2025 وحتى الـ 9 من مساء نفس اليوم ويستمر التصويت لمدة يومين، ويشرف على الانتخابات 9500 قاض من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و 28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.