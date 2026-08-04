القوات الجوية البولندية تعترض مجددا طائرة تجسس روسية فوق بحر البلطيق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية اعترضت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق للمرة الثالثة خلال أيام قليلة.

وكتب وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك - كاميش، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن طائرة الاستطلاع الروسية من طراز "إيل-20" كانت على بُعد 56 كيلومترا شمال شرق كوشالين عندما اعترضتها طائرتان مقاتلتان بولنديتان.

وأكدت وزارة الدفاع، أنه لم يجر انتهاك المجال الجوي البولندي.

وكتب كوسينياك - كاميش: "تقوم روسيا مرة أخرى بأعمال استفزازية بالقرب من حدود الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يختبر يقظة وجاهزية أنظمة الدفاع التابعة للحلف".

وكانت حوادث مماثلة لطائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق، قد وقعت بالفعل يومي الاثنين والجمعة الماضيين.