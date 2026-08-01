تُمنح الجائزة سنويا في ذكرى ميلاد صنع الله إبراهيم احتفاء بإسهامه الاستثنائي في الرواية وتقديرا للقيم الفكرية والإنسانية التي مثلها

أعلنت أسرة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بالتعاون مع دار الثقافة الجديدة وعدد من أصدقاء الراحل، إطلاق "جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية"، تزامنًا مع ذكرى ميلاده التي توافق الثالث من أغسطس، تكريمًا لاسمه وإيمانًا بأن إرثه الفكري والإبداعي والأخلاقي يستحق أن يظل حاضرًا وفاعلًا في المشهد الثقافي العربي.

وأكدت الأسرة أن إطلاق الجائزة يأتي تخليدًا لذكراه ووفاءً للقيم التي آمن بها وجسّدها طوال مسيرته الأدبية والإنسانية.

ولضمان استقلال الجائزة واستمرارها، تقرر إنشاء صندوق مالي مخصص لتمويلها، يعتمد على مساهمات محبي صنع الله إبراهيم من خلال تبرعات فردية، ترسيخًا لفكرة التمويل التشاركي التي تحول دون ارتباط الجائزة بتمويل شخص أو مؤسسة بعينها، بما يضمن استقلالها واستدامتها على المدى الطويل.

ومن المقرر إطلاق الدعوة للمساهمة في الصندوق خلال الفترة المقبلة، وعقب استكمال المبلغ المستهدف لتغطية نفقات الجائزة، سيُعلن عن تشكيل مجلس الأمناء، يتولى وضع الإطار العام للجائزة، واختيار لجنة التحكيم والإشراف على جميع الإجراءات المتعلقة بها، بدءًا من فتح باب الترشح واستقبال الأعمال، وصولًا إلى إعلان الفائزين.

وتُمنح الجائزة سنويًا في ذكرى ميلاد صنع الله إبراهيم، احتفاءً بإسهامه الاستثنائي في الرواية العربية وتقديرًا للقيم الفكرية والإنسانية التي مثّلها وجعلها جزءًا أصيلًا من مشروعه الأدبي والثقافي.

وفي السياق نفسه، أعرب الكاتب هشام أصلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع الخاص بإطلاق الجائزة، قائلًا: «تشرفت بهذا اللقاء العظيم على شرف ومحبة كاتب عظيم، وأتمنى النجاح والاكتمال لهذه الفكرة النبيلة».