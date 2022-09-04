محافظ المنيا يتفقد أعمال الرصف والتطوير بعدد من شوارع المدينة

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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد، أعمال رصف عدد من الطرق بمدينة المنيا، والتي تنفذها وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالمتابعة الميدانية لكل المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن، وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، لتحقيق السيولة المرورية، وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتيسير حركة سير المواطنين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمي، رئيس مدينة المنيا، وعدد من نواب مجلس الشيوخ، والمهندس أحمد حسن، مدير مديرية الطرق بالمنيا، ومحمد بكر مدير وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

وبدأت جولة المحافظ، بتفقد أعمال رصف طريق جسر عمر بمحيط عمارات الأوقاف بماقوسة بمدخل مدينة المنيا الجنوبي حتي كورنيش النيل.

كما تفقد المحافظ سير العمل بورشة الصيانة التابعة لوحدة الرصف، موجهاً الشكر للعاملين على الجهد المبذول.

وشملت جولة المحافظ، تفقد أعمال إعادة تطوير السور وممشى ترعة الإبراهيمية الممشى من الاخصاص وحتى كوبري المحطة بطريق مصر أسوان الزراعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف أبوالعيون المشرف على على وحدة التطوير الحضري بالمحافظة، المهندس نيازي مصطفي مدير الوحدة.

فيما شدد المحافظ، على الإسراع في إنجاز أعمال الرصف لعودة الحركة المرورية لطبيعتها، والمتابعة والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة، موجهًا برفع وإزالة كل التراكمات والمخلفات على جانبي الطرق قبيل البدء في أعمال الرصف.

والتقى المحافظ خلال تفقده للأعمال، بعدد من المواطنين، وناشدهم بالحفاظ على الممتلكات العامة وما تحقق من إنجازات في القطاعات كافة.

وعلى هامش الجولة أجرى المحافظ، جولة تفقدية بمشروع النقل الجماعي التابع للمحافظة، لمتابعة سير العمل بالمشروع، حيث وجه بالتنسيق مع جهاز مدينة المنيا الجديدة، وعقد بروتوكول تعاون، لنقل المواطنين بمدينة المنيا الجديدة.

كما وجه المحافظ بإعادة تطوير ورفع كفاءة 8 محلات بسور المشروع، وذلك تمهيدًا لطرحها للإيجار.