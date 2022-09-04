منتخب ناشئي اليد يكتسح بوروندي ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

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فاز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 على نظيره منتخب بوروندي بدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا، المقامة بالعاصمة كيغالي في رواندا في الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.

وانتهت أحداث الشوط الأول بنتيجة 34-12، ثم استمرت سيطرة فراعنة اليد على المباراة طوال أحداث الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 66-22.

وقد تأهل فراعنة اليد إلى دور نصف النهائي بعد تصدرهم للمجموعة، حيث استهلوا مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 43-19، ثم حققوا الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 44-30، واختتموا دور المجموعات بالفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 64-14.

وتضم القائمة المشاركة بالبطولة 16 لاعبًا وهم: يوسفوليد – يوسف ناجي – محمد أشرف – فيراس مروان – محمد وائل – أحمد تغيان – يوسفأحمد عبد الغني – معاذ عزب – محمد صلاح – محمد عبد الغني – عمرعدلان – أحمد حسام – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – محمد عماد – محمد مؤمن – بلال ابراهيم.

فيما يضم الجهاز الفني كل من: المدير الفني مجدي أبوالمجد والمدرب العام محمد عبد السلام ريشة ومدربحراس المرمى محيي صلاح مدرب والمدير الإداري محمدعبد المنعم وأخصائي علاج الطبيعي عمرو عصام.