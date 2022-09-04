منتخب ناشئي اليد يكتسح بوروندي ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

فاز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مواليد 2004 على نظيره منتخب بوروندي بدور نصف النهائي ببطولة إفريقيا، المقامة بالعاصمة كيغالي في رواندا في الفترة من 30 أغسطس حتى 7 سبتمبر المقبل.
وانتهت أحداث الشوط الأول بنتيجة 34-12، ثم استمرت سيطرة فراعنة اليد على المباراة طوال أحداث الشوط الثاني لتنتهي المباراة بنتيجة 66-22.
وقد تأهل فراعنة اليد إلى دور نصف النهائي بعد تصدرهم للمجموعة، حيث استهلوا مشوارهم في البطولة بالفوز على منتخب الجزائر بنتيجة 43-19، ثم حققوا الفوز على منتخب رواندا بنتيجة 44-30، واختتموا دور المجموعات بالفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 64-14.
وتضم القائمة المشاركة بالبطولة 16 لاعبًا وهم: يوسفوليد – يوسف ناجي – محمد أشرف – فيراس مروان – محمد وائل – أحمد تغيان – يوسفأحمد عبد الغني – معاذ عزب – محمد صلاح – محمد عبد الغني – عمرعدلان – أحمد حسام – زياد عبد الرحيم – ياسين محمد – محمد عماد – محمد مؤمن – بلال ابراهيم.
فيما يضم الجهاز الفني كل من: المدير الفني مجدي أبوالمجد والمدرب العام محمد عبد السلام ريشة ومدربحراس المرمى محيي صلاح مدرب والمدير الإداري محمدعبد المنعم وأخصائي علاج الطبيعي عمرو عصام.