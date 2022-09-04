وصول أول دفعة من الجنود الألمان للمشاركة في لواء الناتو لحماية ليتوانيا

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وصلت إلى ليتوانيا اليوم الأحد أول دفعة من الجنود الألمان المشاركين في لواء حلف شمال الأطلسي (ناتو) لتعزيز حماية الجمهورية السوفيتية السابقة.

وتم نقل نحو 100 جندي من اللواء المدرع 41 ونحو 40 مركبة عسكرية على متن سفينة عبر بحر البلطيق إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وبعد الوصول إلى ميناء مدينة كلايبيدا، توجهت وحدة الجنود إلى القاعدة العسكرية الليتوانية في مدينة روكلا، والتي تضم جنود قتاليين وجنود استطلاع.

وكان الناتو قرر تعزيز حماية الجناح الشرقي لأراضيه وذلك بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

ومن المنتظر أن تقود ألمانيا لواء يضم ما يتراوح بين 3000 و5000 جندي في ليتوانيا لهذا الغرض.

وتنص الخطة الألمانية المتعلقة بهذه المهمة على وضع أسلحة وذخيرة وطاقم قيادة في موقع المهمة، وستشارك ألمانيا بالجزء الأكبر من جنود هذه المهمة.

يذكر أن ليتوانيا تقع في شمال شرق أوروبا على الحدود مع جيب كاليننجراد الروسي على بحر البلطيق كما أن لها حدودا أيضا مع بيلاروس حليفة روسيا.

وتقود ألمانيا حاليا في ليتوانيا كتيبة للناتو تضم نحو 1600 جندي أكثر من نصفهم من جنود الجيش الألماني.