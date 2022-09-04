مستشار ألمانيا وقادة الائتلاف الحاكم يستعدون لإطلاق حزمة قرارات خاصة بالمواطنين

يعتزم قادة الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم بألمانيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس الإعلان اليوم الأحد، سويا عن تفاصيل إجراءات الحزمة الثالثة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل زيادة الأسعار، والتي تم الاتفاق عليها في وقت مبكر من صباح اليوم.

ويعتزم شولتس مع رؤساء الأحزاب الثلاثة، وهم زاسكيا إسكن رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وأوميد نوريبورد، رئيس حزب الخضر، وكريستيان ليندنر، رئيس الحزب الديمقراطي الحر والذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الاتحادي بألمانيا، الإعلان عن إجراءات الحزمة أمام وسائل الإعلام في ديوان المستشارية ظهر اليوم.

يذكر أن المشاورات بين أطراف الحكومة بدأت ظهر أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم.