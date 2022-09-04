يبحث آلاف المواطنين من أولياء الأمور، عن أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلًا مدارس 2022، حتى يستفيدوا من الفارق بينها وبين الأسعار المتداولة في الأسواق والمكاتب المختلفة.

تأتي معارض أهلًا مدارس للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور شراء الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، بنسبة تبدأ من 20% وتصل حتى 30%.

أسعار المستلزمات الدراسية في معارض أهلًا مدارس 2022

ونشير إلى أسعار الكشاكيل والأقلام والشنط والأحذية والمستلزمات في معرض أهلا مدارس 2022 بين الأسعار التالية التي نستعرضها أمامك في النقاط التالية:-

أسعار الشنط محلية الصنع يبدأ من 90 جنيهًا إلى 140 جنيهًا.

أسعار الشنط المستوردة من 300 إلى 700 جنيه.

سعر دستة الكشاكيل 50 ورقة بسعر 65 جنيهًا.

سعر دستة الأقلام الرصاص عدد 12 قلمًا بـ 15 جنيهًا.

سعر دستة الكراسات عدد 10 كراسات 45 جنيهًا.

سعر دستة الأقلام الفرنساوي عدد 12 قلمًا بـ 15 جنيهًا.

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سعر الكشكول السلك يبدأ من 10 جنيهات ونصف حتى 35 جنيهًا.

أسعار الكشكول 40 ورقة يبدأ من 8 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الأحذية تبدأ من 40 إلى 100 جنيه.

أسعار البلوزات المدرسية تبدأ من 70 إلى 100 جنيه.

أسعار زجاجات المياه يبدأ من 50 إلى 150 جنيهًا.

سعر اللانش بوكس يبدأ من 70 إلى 180 جنيهًا.

معرض أهلًا مدارس 2022

ويمكنك التوجه إلى أي من الفروع التي تقترب منك حسب المحافظة التابع لها لشراء كل ما يلزمك قبل بداية الدراسة، وذلك خلال الفترة المحددة للمعرض والتي من المقرر لها أن تنتهي يوم 10 سبتمبر المقبل.

هذا ويتواجد معرض أهلًا مدارس في 23 معرضًا فرعيًا على مستوى 27 محافظة، إضافة إلى توفير ما يقرب من 27 سيارة متنقلة لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لجميع المواطنين المتواجدين في القرى والمراكز المختلفة.