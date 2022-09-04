جهود مكثفة لضبط قاتل أماني طالبة المنوفية

تكثف قوات أمن المنوفية من جهودها لضبط المتهم الهارب بقتل الطالبة أماني الجزار، بقرية طوخ طنبشا بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية.

وأطلق المتهم النار عليها وهرب ولم يتمكن الأهالي من ضبطه حيث أطلق عليها النار من الظهر وفر هاربا فيما سقطت الطالبة غارقة في دماءها.

وسادت حالة من الحزن على أهالي القرية الذين أكدوا أن المجني عليها لقت مصرعها بطلق خرطوش في الظهر من شاب بالقرية، في سيناريو يثير التساؤلات حول تكرار حادثة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

وقبل ساعات من مقتل طالبة التربية الرياضية بالمنوفية دونت على صفحتها بفيسبوك قبل ٢٢ ساعة: "أنا شخص كويس في عين نفسي أما عينك فحطلها قطره وسيبها فتره".

وتحولت صفحتها إلى نعي كبير من إصدقائها الذين أكدوا أن وفاة اماني صدمة كبيرة للجميع مطالبين بالدعاء لها.

وقال الأهالي، إن الطالبة أماني الجزار في الفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية وما حدث كان صدمة للجميع.

وتابع الأهالي أنها قضية تشبه إلى حد كبير قضية نيرة أشرف طالبة المنصورة ولكن المتهم في القرية أطلق علي ابنة القرية الرصاص من الخلف.

فيما تم إيداع الطالبة بمستشفى بركة السبع حيث توفيت متأثرة بإصابتها وذلك لمعاينة الطب الشرعي والتصريح بدفن الجثمان.