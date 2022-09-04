وزير التموين: بدء إرسال رسائل على هواتف المواطنين المستحقين للدعم الاستثنائي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة بدأت في إرسال رسائل على هواتف المواطنين المستحقين للدعم الاستثنائي للفئات الأكثر احتياجًا، بواقع 100 جنيه للأسرة، و200 جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أسر، حيث بدأت عمليات الصرف منذ أول سبتمبر الحالي وتستمر لمدة 6 شهور.

وقال وزير التموين في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "حديث القاهرة" المُذاع على قناة "القاهرة والناس"، إن اشتراط تسجيل رقم الهاتف المحمول لمستحقي الدعم أسهم في سرعة التواصل مع المواطنين، مشيرًا إلى أن بعض المخابز لم ترسل الرسائل على "بون صرف الخبز"، وذلك لارتفاع أسعار الورق.

وحول إضافة البطاطا لإنتاج رغيف الخبز المدعم، قال المصيلحي، إنه تم إجراء تجربتين؛ الأولى في محافظة الوادي الجديد، والثانية في القاهرة، مشيرًا إلى أن "إضافة البطاطا للقمح يعطي ميزة غذائية عالية وجودة، إلا أن الأمر يحتاج إلى تكنولوجيا كبيرة، فلدينا 30 ألف مخبز"، منوهًا بأن الوزارة ستجري العديد من التجارب في شهري سبتمبر الحالي وأكتوبر المقبل، وستتم دراسة إقامة مصانع لتجفيف البطاطا تكون رئيسية وتوزع على المخابز.