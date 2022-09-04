مستقبل وطن ينظم عددا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين في 21 محافظة

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للمواطنين في 21 محافظة، اليوم السبت، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطنين.

وذكر الحزب - في بيان صحفي - أنه في محافظة السويس تم تنظيم أولى معارض المستلزمات المدرسية، حيث تمت إقامة المعرض السادس للحزب للمستلزمات المدرسية في شارع أحمد عرابي بحي الأربعين بأسعار مخفضة وصلت لخصومات 30% وتضم المعارض، الأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة عن بيعها في الأسواق.

ومن المقرر إطلاق ثاني معارض بيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، في أرض المعارض بالكورنيش وتصل التخفيضات إلى 30% لكافة الأنواع المتميزة من المستلزمات.

وفي الشرقية، نظمت أمانة ذوي الإعاقة بمركز الزقازيق، احتفالية كبرى لتكريم الطلاب المتفوقين والشخصيات العامة، والمؤثرة في المجتمع من أبناء الوحدة المحلية بقرية أم الزين، تشجيعًا وتحفيزًا على مواصلة التفوق والتميز، حيث تم تكريم 50 طالبًا وطالبة.

وفي قنا، نظمت أمانة مركز دشنا، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية "العزب"، التابعة لمركز دشنا، وضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية، وتم الكشف الطبي على 1300 مواطن وأصدرت 16 قرار علاج على نفقة الدولة وتحويل 3 حالات للمستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة.

كما نظمت أمانة مركز فرشوط ندوة حول جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المناخية، حيث نفذت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية العديد من المشروعات لمواجهة ظاهرة تغيّر المناخ وتحقيق التعافى الأخضر، والتي جاءت ضِمن الخطة الاستثمارية للدولة في مجالات النقل والتَنقُل النظيف.

وفي الدقهلية، أقامت أمانتا مركزي المنزلة وميت سلسيل معرضين لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية وكافة احتياجات الأسر، بأسعار مخفضة لمحاربة الغلاء وتحت شعار "أهلاً بالمدراس"، ويوفر المعرضان مستلزمات المدارس والشنط المدرسية، والزي المدرسي، والأدوات، والأحذية، والتي تم عرضها بأسعار مميزة للأهالي مع وجود تخفيضات وأسعار تنافسية تصل إلى 50% لبعض المعروضات.

كما نظمت أمانة مركز السنبلاوين قافلة بيطرية مجانية للكشف عن المواشي والأغنام والدواجن، في قرية كفر غنام، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وقدمت القافلة خدمات بيطرية متكاملة من ترقيم وتشخيص وكشف وإعطاء أدوية ضد أمراض الحمي القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والموت المفاجئ، وشهدت القافلة البيطرية إقبالاً للكشف الطبي على الحيوانات.

وفي القليوبية، نظمت أمانة مركز ومدينة شبين الكوم، ندوة توعية بيئية في قرية طحانوب، تحت شعار "وطن أخضر"، وتناولت التعريف بخطورة ظاهرة التغير المناخي مع توضيح دور الأفراد والكيانات الاقتصادية والدولة من خلال وزارة البيئة وبالتنسيق مع الوزارات المختلفة ولا سيما وزارتي الزراعة والموارد البيئية والري في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر على كافة دولة العالم.

كما تطرقت الندوة إلى استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ومبادرات الزراعة بدون مبيدات، وزرع خمسة ملايين شجرة مُثمرة، والري المطور في إطار مبادرة "حياة كريمة"، مع اختيار محافظة القليوبية في الوجه البحري ومحافظة بني سويف كنموذجين لهذه التكنولوجيا الحديثة في الري لتحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الصحة.

كما أقامت أمانة مركز بنها معرضا لبيع الأدوات المدرسية والمستلزمات، بأسعار مخفضة، في قرية ميت الحوفيين، ونظمت أمانتا الحزب في مركزي كفر شكر وشبين القناطر، احتفاليات لتكريم أوائل الطلبة المتفوقين من الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية والدبلومات الفنية، كما نظمت أمانة مركز قليوب، قافلة طبية مجانية، للكشف على أمراض العيون.

وفي البحر الأحمر، نظمت أمانة المهنيين بالمحافظة، ندوة بعنوان "قوتك في فكرتك" والتي تهتم بالمرأة المعيلة وتحديد فكرة مشروع للمساعدة على الظروف المعيشية.

كما نظمت أمانة مدينة القصير، قافلة طبية مجانية شاملة عدد من التخصصات بمركز التأهيل الاجتماعي بالمدينة، وضمت 8 عيادات طبية بتخصصات الجراحة العامة والتجميل والأطفال والباطنة وأمراض النساء والتوليد والأمراض الجلدية والتناسلية والأنف والأذن وأمراض الكلى وتنظيم الأسرة لكبار الأساتذة والاستشاريين بالمحافظة.

وفي الوادي الجديد، نظمت أمانة مركز الداخلة، ندوة تثقيفية تحت عنوان "ترشيد استهلاك الكهرباء وآثاره الإيجابية" تنفيذا لتوصيات مجلس الوزراء بأهمية تنفيذ الإجراءات السريعة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء، وإبراز الجهود المصرية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

ولفتت الندوة إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وهو اتجاه عالمي الآن لحماية البيئة من تغيرات المناخ التي تؤثر على كل نواحي الحياة.

كما نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية القلمون في تخصص الجراحة العامة والباطنة والأسنان والأطفال والجلدية، وتم تقديم الخدمة الطبية لـ130 حالة مرضية من أبناء القرية والقرى المجاورة.

ونظمت أمانة مركز الخارجة، عيادات طبية مجانية في تخصص الباطنة وأمراض القلب، الرمد، الجراحة، لأبناء المركز بالتعاون مع مستشفيات الخارجة التخصصي، والسلام، ونظمت أمانة مركز الداخلة، البرنامج التدريبي عن الإسعافات الأولية لأهالي قرية الجديدة، بمشاركة 80 متدرباً ووسط حضور كبير من رموز المجتمع بالقرية.

وفي المنوفية، نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية مجانية في قرية شطانوف، تضمنت تخصصات "الباطنة - الصدر - الأطفال - حديثي الولادة - التحاليل الطبية - الكشف المبكر عن سرطان الثدي - اعتلال الكلى"، وتم الكشف الطبي على 130 حالة، مع إجراء تحاليل طبية بالمجان.

كما نظمت أمانة مركز السادات، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون، في قرية أبو نشابة بالتعاون مع مركز المدينة للعيون، واستمرت القافلة يوما كاملا، وقدمت الكشف الطبي على 198 حالة، مع توفير نظارات بخصومات كبيرة، بالإضافة لإجراء عمليات بنسبة من الحزب 20%.

وفي المنيا، نظمت أمانتا بندر المنيا، ومركز العدوة، ندوتين تحت عنوان "التنمية المستدامة والطاقة المتجددة"، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية لمناخ مصر 2050، والمقامة في بندر المنيا، وأقيمت الندوة الثانية بمركز العدوة.

وفي كفر الشيخ، نظمت أمانة مركز برج البرلس، احتفالية كبري لتكريم عدد من حفظة القرآن الكريم، وأوئل الطلبة من الشهادات الثانوية العامة والأزهرية، حيث تم تكريم 91 من حفظة القرآن الكريم، والأوائل، ومنحهم شهادات تقدير، وجوائز لتفوقهم في حفظ كتاب الله والتفوق الدراسي.

وفي الإسماعيلية، أقامت أمانة مركز فايد، ثاني المعارض لبيع المستلزمات المدرسية، والحقائب، بأسعار مخفضة، في الوحدة الحزبية بقرية أبو سلطان، كما نظمت أمانة قسم أول الإسماعيلية القافلة الطبية الثانية خلال أسبوع، حيث قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية في الكشف المبكر لأورام الثدي والرقبة والجهاز الهضمي، وتوافد أهالي الإسماعيلية لجمعية تنمية المجتمع بميدان عباس بالإسماعيلية، وتم تقديم خدمات الكشف والتشخيص لعدد كبير بالمجان.

وفي الجيزة، تواصل أمانة مركز أطفيح، القافلة الطبية للكشف على أمراض العيون، والتي تحمل رقم 322، في قرية القبابات بجوار مسجد القبة، كما تشمل القافلة الطبية الكشف على أمراض الباطنة، وإجراء التحاليل الطبية للأسر الأكثر احتياجاً.

كما قامت أمانة قسم الطالبية، بجولات ميدانية في شوارع القسم، كحملة نوعية لتوعية الشباب ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على صحة الشباب البدنية والنفسية، وشكلت الأمانة فريقاً للمرور على الكافيهات والأسواق بتوزيع كتيب يوضح هذه المخاطر، بالإضافة للتوعية بواسطة متخصصين في هذا المجال.

وأطلقت أمانة قسم الوراق مبادرة لتجميل وتنظيف عدد من شوارع القرى، وقامت الوحدة الحزبية بقرية طناش، بنظافة بعض شوارع القرية وطلاء بلاط الانترلوك وإضافة لمسة جمالية، كما تواصل أمانة مركز منشأة القناطر، فعاليات تطعيم المواطنين ضد فيروس "كورونا" بالتعاون مع حملة وزارة الصحة.

كما تواصل أمانة مركز أبو النمرس توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة، على الأسر الأكثر احتياجاً داخل المركز، كما أقامت أمانة مركز الصف، معرض الأسرة المصرية في نسخته الــ 77 مع تخصيص جانب كبير منه لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة جدًا تحت شعار "أهلًا مدرستي".

ونظمت أمانة قسم إمبابة ندوة تثقيفية تحت عنوان "كن معي في عالمي"، والتي تناقش مشكلة التوحد عند الأطفال، ورفع درجات الوعي لدى الأهالي، كما أقامت أمانة مدينة السادس من أكتوبر، معرضاً لبيع مستلزمات المدراس والأدوات، بأسعار مخفضة في أكتوبر الجديدة، وسجلت تخفيضات غير مسبوقة على كافة المستلزمات والسلع.

وفي بورسعيد، نظمت أمانة قسم المناخ، ندوة في مكتبة مصر العامة للحديث حول دور الفن في نشر الثقافة والتوعية بين المجتمع المصري، واستعرضت الندوة بعض المشاهد التمثيلية للنجم نضال الشافعي، والتي من أشهرها دوره في مسلسل "الاختيار"، حيث أنه كان من أبرز الأدوار التي توضح الدور الوطني لأهالي سيناء في مشاركة القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب.

وفي بني سويف، نظمت أمانة مركز الواسطى، ندوة تثقيفية موسعة حول تداعيات ظاهرة التغير المناخي وكيفية مواجهتها، في قاعة مركز شباب الواسطى، ومن المقرر تعميم الندوات التي تبحث في ظاهرة التغير المناخي لتقام بكافة مراكز وأقسام المحافظة.

وفي شمال سيناء، أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة تنظيم قافلة طبية مجانية شاملة تضمنت تخصصات "المخ والأعصاب والباطنة والجهاز الهضمي والمناظير والعظام"، وذلك يومي الخميس والجمعة، الموافقين 15و16 سبتمبر الجاري بعيادات الشفاء بشارع أسيوط.

وفي الغربية، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، معسكرا شبابيا بمدينة رأس البر تحت شعار "اعرف بلدك" لتعزيز التواصل بين أعضاء الحزب والتعرف على المناطق السياحية بجمهورية مصر العربية، وشارك عدد من شباب طنطا والمحلة وكفر الزيات والسنطة وسمنود وزفتى وبسيون وقطور في المعسكر.

كما نظمت أمانة مدينة زفتي حفل تكريم المساهمين في نجاح أول مهرجان كشفي يطلقه الحزب لبناء جيل قادر على تحمل المسؤولية وتخطي الصعاب، مهرجان "بناء القائد الصغير".

وفي الفيوم، نظمت أمانة التدريب والتثقيف ببندر أول، فعالية عن السلوك الحزبي واللائحة الحزبية، وتناولت دور الأمناء في نشر الوعي الحزبي وتسليط الضوء على محاور تنمية المجتمع بكافة المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وعلى هامش الفعالية تم انعقاد الاجتماع الشهري الخاص ببندر أول الفيوم ومناقشة آليات العمل خلال الفترة القادمة، كما تواصل أمانة مركز الفيوم توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً، في قرية سكران من خلال المرور على المنازل من شباب الحزب، وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقاً لضمان الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً.

وتُنظم أمانة السياحة والأثار بالمحافظة دورة تدريبية مجانية تحت عنوان "مهارات الإتصال في سوق العمل السياحي" يوم الأربعاء المقبل، بقاعة المؤتمرات في تمام الساعة الخامسة مساء.

وفي دمياط، أقامت أمانة مركز كفر البطيخ معرضاً لبيع الأدوات المدرسية، والملابس الجاهزة، والشنط، وكافة الإحتياجات الأسر، بأسعار مخفضة، بحضور قيادات هيئة مكتب الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وتقدم المعارض الدعم اللازم للأسر من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار بنسبة تخفيضات وصلت إلى 25% و30%.

وفي أسيوط، افتتحت أمانة مدينة منفلوط، مقراً جديداً للوحدة الحزبية لحي بحري، وعقدت لقاء موسعاً خلال التدشين، كما تم توزيع جوائز مسابقة حفظ القران الكريم التي أقامتها الوحدة الحزبية وعلى هامش المؤتمر تم إجراء قرعة دوري مستقبل وطن.

كما أقامت أمانات مركزي البداري وساحل سليم، معارض لبيع الأدوات المدرسية، بأسعار مخفضة، عن مثيلاتها في الأسواق تيسيرا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر، حيث وصلت التخفيضات لنسبة 30% تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مع التركيز على المنتج المصري؛ بهدف تعميق الصناعات المحلية، وشهدت المعارض في الساعات الأولى من افتتاحها إقبالا كبيرا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بتوفير كافة احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وفي أسوان، افتتحت أمانة مركز إدفو، مقرا جديدا في الوحدة الحزبية بمدينة الرديسية، لسرعة تواصل المواطنين مع الحزب ونوابه في البرلمان بغرفتيه.

وفي الإسكندرية، أقامت أمانات قسمي المنشية ومينا البصل، معارض لبيع المستلزمات المدرسية للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تصل إلى 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والأسر الأكثر احتياجا.

كما نظمت أمانة قسم سيدي جابر، ندوة تثقيفية تحت عنوان "تاريخ الأحزاب السياسية ومشاركة الشباب" وتناولت التعريف بتاريخ الأحزاب السياسية في مصر، ومراحل تطور نشأتها، ومشاركة الشباب في تحقيق أهدافها.

كما تناولت الندوة الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن من أجل خدمة المواطن والذي يأتي على رأس أولويات الحزب، كما نظمت أمانة قسم كرموز، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "مفاتيح النجاح وإدارة الذات".

وأطلقت أمانة قسم مينا البصل، فعالية "بيئة نظيفة" ضمن مبادرة الحزب بالإسكندرية، لتنظيم سلسلة من الفعاليات تتعلق بالتغييرات المناخية وآثارها، ونفذت الفعالية بالتعاون مع شركة نهضة مصر، من أجل رفع القمامة وإعادة المظهر الجمالي لمنطقة مساكن جنوب المتراس.